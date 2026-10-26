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    Эльвин Мамедов: Сборная U-15 может стать сильнейшей в истории азербайджанского футбола

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 15:27
    Эльвин Мамедов: Сборная U-15 может стать сильнейшей в истории азербайджанского футбола

    В будущем нынешняя сборная U-15 может стать сильнейшей командой в истории азербайджанского футбола.

    Об этом Report заявил главный тренер команды "Нефтчи" U-17 Эльвин Мамедов.

    Бывший полузащитник сборной Азербайджана прокомментировал выступление команды U-15 на чемпионате мира и фестивале FIFA в Баку:

    "Желаю нашей команде успехов. Это сборная нашего будущего. Их качественная игра дает повод для оптимизма. Считаю, что сейчас формируется хороший состав для национальной сборной Азербайджана. Шесть игроков "Нефтчи" играют за национальную сборную. Они – очень перспективные игроки".

    Мамедов надеется, что упомянутые игроки в будущем будут выступать в знаменитых клубах:

    "Будем надеяться, что наши игроки привлекут внимание скаутов и продолжат свою карьеру за границей. Безусловно, это очень важно для азербайджанского футбола. Очень хочется, чтобы они заняли свое место в ведущих европейских клубах".

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    Elvin Məmmədov: "Hazırkı U-15 millisi gələcəyin ən güclü Azərbaycan yığması ola bilər"
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