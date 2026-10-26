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    Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалы

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:31
    Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалы

    Почти ежедневно Le Figaro публикует антиазербайджанские материалы, около 99,9% которых являются фейковыми.

    Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

    "Западные медиа распространяют дезинформацию и манипулируют информацией в отношении отдельных стран, а Азербайджан становится постоянной мишенью. Когда мы обращаемся с просьбой предоставить нам право на ответ, никакой реакции не следует - нам не дают возможности прокомментировать эти публикации. Бороться с такой волной дезинформации крайне непросто. От этой проблемы страдают многие страны мира", - сказал он.

    Он подчеркнул, что противодействие фейкам требует значительных усилий, поскольку ложные утверждения могут становиться частью глобального информационного нарратива еще до того, как страна успевает донести свою позицию до международной аудитории.

    По словам помощника президента, для борьбы с дезинформацией необходимо объединять усилия и более активно взаимодействовать с мировыми СМИ.

    Хикмет Гаджиев Дезинформация против Азербайджана
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    Hikmat Hajiyev: Le Figaro publishes fake anti-Azerbaijani stories almost every day
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