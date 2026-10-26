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    Hikmət Hacıyev: "Le Figaro", demək olar ki, hər gün Azərbaycan əleyhinə saxta materiallar dərc edir

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:37
    Hikmət Hacıyev: Le Figaro, demək olar ki, hər gün Azərbaycan əleyhinə saxta materiallar dərc edir

    "Le Figaro", demək olar ki, hər gün Azərbaycan əleyhinə materiallar dərc edir, onların da təxminən 99,9 %-i yalandır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində keçirilən "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiyada deyib.

    "Qərb mediası ayrı-ayrı ölkələrə qarşı dezinformasiya yayır və informasiyanı manipulyasiya edir, Azərbaycan isə daimi hədəfə çevrilir. Bizə cavab hüququ verilməsi xahişi ilə müraciət etdikdə, heç bir reaksiya olmur - bizə bu yazıları şərh etmək imkanı verilmir. Belə dezinformasiya dalğası ilə mübarizə aparmaq son dərəcə çətindir. Dünyanın bir çox ölkəsi bu problemdən əziyyət çəkir", - o bildirib.

    Xəbər yenilənir

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    Hikmat Hajiyev: Le Figaro publishes fake anti-Azerbaijani stories almost every day
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