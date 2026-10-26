Гусев: Азербайджан в рамках "Энергия солидарности" передал Украине почти 20 генераторов

Посольство Украины в Азербайджане собрало почти 20 генераторов электричества в рамках проекта "Энергия солидарности".

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в авторской статье.

По его словам, с приближением зимнего сезона города и регионы Украины сталкиваются с вызовами в сфере энергетики из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Он отметил, что проект "Энергия солидарности" был запущен в текущем году.

"Мы уже собрали (в рамках проекта - ред.) почти 20 генераторов. За каждым из них стоит неравнодушие человека, ответственность бизнеса или готовность организации помочь тем, кто сегодня в Украине нуждается в этом больше всего", - отметил посол.

Дипломат также выразил благодарность высшему руководству Азербайджана, правительству и его народу "за значительную энергетическую помощь Украине".

"Переданное Азербайджаном энергетическое оборудование, в частности трансформаторы, электрические панели и провода, помогает восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру, возвращать электроснабжение украинским общинам и укреплять устойчивость нашей энергосистемы перед новыми вызовами. Мы высоко ценим эту поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной в чрезвычайно сложное для нашего государства время", - подчеркнул Гусев.

Посол также подчеркнул, что посольство намерено продолжать организовывать гуманитарную поддержку Украины, поскольку в преддверии зимнего сезона "потребность в автономных источниках электроэнергии остается острой".