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    Гусев: Азербайджан в рамках "Энергия солидарности" передал Украине почти 20 генераторов

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:26
    Гусев: Азербайджан в рамках Энергия солидарности передал Украине почти 20 генераторов

    Посольство Украины в Азербайджане собрало почти 20 генераторов электричества в рамках проекта "Энергия солидарности".

    Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в авторской статье.

    По его словам, с приближением зимнего сезона города и регионы Украины сталкиваются с вызовами в сфере энергетики из-за продолжающегося конфликта с Россией.

    Он отметил, что проект "Энергия солидарности" был запущен в текущем году.

    "Мы уже собрали (в рамках проекта - ред.) почти 20 генераторов. За каждым из них стоит неравнодушие человека, ответственность бизнеса или готовность организации помочь тем, кто сегодня в Украине нуждается в этом больше всего", - отметил посол.

    Дипломат также выразил благодарность высшему руководству Азербайджана, правительству и его народу "за значительную энергетическую помощь Украине".

    "Переданное Азербайджаном энергетическое оборудование, в частности трансформаторы, электрические панели и провода, помогает восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру, возвращать электроснабжение украинским общинам и укреплять устойчивость нашей энергосистемы перед новыми вызовами. Мы высоко ценим эту поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной в чрезвычайно сложное для нашего государства время", - подчеркнул Гусев.

    Посол также подчеркнул, что посольство намерено продолжать организовывать гуманитарную поддержку Украины, поскольку в преддверии зимнего сезона "потребность в автономных источниках электроэнергии остается острой".

    Азербайджано-украинские отношения Юрий Гусев Гуманитарная помощь Азербайджана Украине Российско-украинский конфликт
    Qusev: Azərbaycan "Həmrəylik enerjisi" çərçivəsində Ukraynaya 20-yə yaxın generator verib
    Husyev: As part of Energy of Solidarity initiative, Azerbaijan delivered nearly 20 generators to Ukraine
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