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    В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических изменений

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 15:32
    В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических изменений

    В Германии прекращает свою работу еще один горнолыжный курорт в связи с климатическими изменениями.

    Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.

    Речь идет о курорте Кольбен, который прекращает классический зимний горнолыжный и санный (родельбан) сезон после 15-ти лет существования. Поскольку из-за глобального изменения климата зимы в регионе стали теплыми и дождливыми, что сделало искусственное оснежение нерентабельным и экологически нецелесообразным.

    "Каждая зима превращается в "убыточное предприятие". Осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега. В нашем водосборном бассейне к югу от Мюнхена и Аугсбурга зимы в традиционном смысле больше нет", - сказано в сообщении пресс-службы курорта.

    Кроме того, растущие цены на электроэнергию, а также дизтоплива для снегоуборочных машин также усугубляют ситуацию.

    Согласно подсчетам, убытки только за последние три зимы составили чуть более 1 млн евро.

    Отметим, что ранее курорт Цугшпитце, расположенный на высшей точке Германии (2 962 метра) в Баварских Альпах, на границе с Австрией, также заявил о закрытии. Весной этого года на леднике Северный Шнефернер был окончательно демонтирован последний подъемник, так как из-за таяния ледника и деформации склона, его эксплуатация стала технически невозможной и опасной.

    Горнолыжный курорт Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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