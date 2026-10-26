В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических изменений

В Германии прекращает свою работу еще один горнолыжный курорт в связи с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.

Речь идет о курорте Кольбен, который прекращает классический зимний горнолыжный и санный (родельбан) сезон после 15-ти лет существования. Поскольку из-за глобального изменения климата зимы в регионе стали теплыми и дождливыми, что сделало искусственное оснежение нерентабельным и экологически нецелесообразным.

"Каждая зима превращается в "убыточное предприятие". Осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега. В нашем водосборном бассейне к югу от Мюнхена и Аугсбурга зимы в традиционном смысле больше нет", - сказано в сообщении пресс-службы курорта.

Кроме того, растущие цены на электроэнергию, а также дизтоплива для снегоуборочных машин также усугубляют ситуацию.

Согласно подсчетам, убытки только за последние три зимы составили чуть более 1 млн евро.

Отметим, что ранее курорт Цугшпитце, расположенный на высшей точке Германии (2 962 метра) в Баварских Альпах, на границе с Австрией, также заявил о закрытии. Весной этого года на леднике Северный Шнефернер был окончательно демонтирован последний подъемник, так как из-за таяния ледника и деформации склона, его эксплуатация стала технически невозможной и опасной.