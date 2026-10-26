Хикмет Гаджиев: Азербайджанский народ ждет извинений от армянского общества

Армения должна существовать в пределах своих международно-признанных границ, а не опираться на исторические интерпретации, не соответствующие действительности.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

Гаджиев отметил, что Баку и Ереван согласовали мирную повестку. Вместе с тем последние заявления армянской стороны показали, что подходы двух стран могут различаться.

"Мы по-прежнему обеспокоены проявлениями реваншизма в армянском обществе. Мы также видим, что нынешнее руководство Армении продвигает концепцию "Реальной Армении". Мы принимаем это к сведению и считаем, что Армения должна существовать в пределах своих международно-признанных границ, а не основываться на определенных исторических интерпретациях, не соответствующих действительности", - сказал он.

По словам Гаджиева, Азербайджан ожидает, что в армянском обществе найдутся люди, которые принесут извинения азербайджанскому народу.

"Первоначальные договоренности о мире уже достигнуты. Однако я убежден, что каждый азербайджанец, особенно тот, кто был изгнан со своей земли, 30 лет жил беженцем или вынужденным переселенцем, подвергся этнической чистке, ожидает от армянской стороны извинений. Безусловно, это должно стать частью более широкого процесса укрепления доверия и миростроительства между Арменией и Азербайджаном", - добавил Гаджиев.