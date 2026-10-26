İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan xalqı erməni cəmiyyətindən üzrxahlıq gözləyir

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:25
    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan xalqı erməni cəmiyyətindən üzrxahlıq gözləyir

    Ermənistan gerçəkliyə uyğun gəlməyən müəyyən tarixi şərhlərə əsaslanaraq deyil, özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri hüdudlarında mövcud olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində keçirilən "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiyada deyib.

    H.Hacıyev vurğulayıb ki, Bakı və İrəvan sülh gündəliyini razılaşdırıblar. Prezidentin köməkçisinin vurğulayıb ki, lakin Ermənistan tərəfdən səslənən son narrativlər iki tərəfin fərqlənə biləcəyini nümayiş etdirib.

    "Biz hələ də erməni cəmiyyətində revanşizm təzahürlərindən narahatıq. Eyni zamanda görürük ki, Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi "Real Ermənistan" konsepsiyasını təşviq edir. Biz bunu nəzərə alırıq və hesab edirik ki, Ermənistan həqiqətə uyğun gəlməyən müəyyən tarixi şərhlərə əsaslanaraq yox, özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində mövcud olmalıdır", - o bildirib.

    H.Hacıyevin sözlərinə görə, Azərbaycan erməni cəmiyyətində Azərbaycan xalqından üzr istəyəcək insanların tapılacağını gözləyir:

    "Sülhə dair ilkin razılaşmalar artıq əldə edilib. Lakin mən əminəm ki, hər bir azərbaycanlı, xüsusən də öz torpağından qovulmuş, 30 il qaçqın və ya məcburi köçkün kimi yaşamış, etnik təmizləməyə məruz qalmış şəxs Ermənistan tərəfindən üzr gözləyir. Şübhəsiz ki, bu, Ermənistan və Azərbaycan arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və sülh quruculuğu üzrə geniş prosesin bir hissəsi olmalıdır".

    Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA)
    Хикмет Гаджиев: Азербайджанский народ ждет извинений от армянского общества
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijani people expect apologies from Armenian society
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:24
    "Azər-Türk Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    17:23
    "Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Bakıda "Sabah"la oyunu buraxacaq
    Futbol
    17:18
    Səfir: Cəbrayılda istixana təsərrüfatında Niderland modeli tətbiq oluna bilər
    Qarabağ
    17:18
    Foto
    Azərbaycan və Vyetnam ali auditdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Maliyyə
    17:15
    Foto
    Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının paralel proqramı elan edilib
    İncəsənət
    17:13
    "Sabah"ın rəqibinin müdafiəçisi Qabriel Maqalyayns Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib
    Futbol
    17:11
    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 4 % artıb
    Biznes
    17:11
    Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər məhkəməyə gətirilib
    Hadisə
    17:03
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti