Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА Средиземноморья
Внешняя политика
- 07 мая, 2026
- 19:05
Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья.
Как сообщили Report в азербайджанском парламенте, соответствующая церемония состоялась сегодня в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран-членов и партнеров Ассамблеи.
Выступившая на мероприятии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за предоставление статуса наблюдателя, высоко оценив данное решение.
По ее словам, участие в ПА Средиземноморья создаст новые возможности для укрепления межпарламентского сотрудничества со странами-членами.
Последние новости
20:04
Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение СШАВ регионе
19:56
Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 маяВ регионе
19:40
Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с ТчуамениФутбол
19:29
Фото
Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничествоВнешняя политика
19:16
США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний ИракаДругие страны
19:12
Фото
Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих странВнешняя политика
19:05
Фото
Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА СредиземноморьяВнешняя политика
19:03
Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13Инфраструктура
18:59
Фото