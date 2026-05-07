Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА Средиземноморья

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья.

Как сообщили Report в азербайджанском парламенте, соответствующая церемония состоялась сегодня в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран-членов и партнеров Ассамблеи.

Выступившая на мероприятии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за предоставление статуса наблюдателя, высоко оценив данное решение.

По ее словам, участие в ПА Средиземноморья создаст новые возможности для укрепления межпарламентского сотрудничества со странами-членами.