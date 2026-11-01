Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    "Нефтчи" обыграл "Шамахы" и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 17:06
    Нефтчи обыграл Шамахы и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана

    Бакинский "Нефтчи" на выезде в 10-м туре Премьер-лиги Азербайджана обыграл "Шамахы" и возглавил турнирную таблицу.

    Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 3:2.

    В составе победителей отличились Густаво Клисман (14), Брено Алмейда (49) и Аделеке Акиньеми (75), за хозяев забивали Абдуллахи Шуайбу (24) и Айман Буали (64).

    "Нефтчи" после победы довел количество очков в активе до 21 и возглавил турнирную таблицу чемпионата страны. У "Шамахы" 13 баллов и 7-е место.

    В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" дома одолел "Сабах" со счетом 3:2, встречи "Араз-Нахчыван" - "Зиря" (2:2) и "Габала" - "Карабах" (0:0) завершились вничью.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи
    "Neftçi" səfərdə "Şamaxı"ya qalib gələrək turnir cədvəlində liderə çevrilib
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