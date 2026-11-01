"Нефтчи" обыграл "Шамахы" и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана

Бакинский "Нефтчи" на выезде в 10-м туре Премьер-лиги Азербайджана обыграл "Шамахы" и возглавил турнирную таблицу.

Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Густаво Клисман (14), Брено Алмейда (49) и Аделеке Акиньеми (75), за хозяев забивали Абдуллахи Шуайбу (24) и Айман Буали (64).

"Нефтчи" после победы довел количество очков в активе до 21 и возглавил турнирную таблицу чемпионата страны. У "Шамахы" 13 баллов и 7-е место.

В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" дома одолел "Сабах" со счетом 3:2, встречи "Араз-Нахчыван" - "Зиря" (2:2) и "Габала" - "Карабах" (0:0) завершились вничью.