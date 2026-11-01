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    В Иране растет число случаев заражения COVID-19

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 16:57
    В Иране растет число случаев заражения COVID-19

    В Иране растет заболеваемость гриппом и COVID-19, фиксируются случаи смерти.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек.

    По его словам, скорость передачи и заражения распространяющегося в настоящее время подштамма коронавируса значительно выше, чем у предыдущих, однако показатели смертности, вызванные этим видом коронавируса, ниже.

    "Единственным эффективным и превентивным способом предотвращения заражения вирусами, особенно коронавирусом и гриппом, является соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование масок в многолюдных местах, а также по возможности избегание пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями мест массового скопления людей.

    Согласно имеющимся данным, мы столкнулись со значительным ростом и резким увеличением случаев заражения вирусом COVID-19", - сказал медик.

    İranda COVID-19-a yoluxma artır
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