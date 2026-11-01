В Иране растет число случаев заражения COVID-19

В Иране растет заболеваемость гриппом и COVID-19, фиксируются случаи смерти.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек.

По его словам, скорость передачи и заражения распространяющегося в настоящее время подштамма коронавируса значительно выше, чем у предыдущих, однако показатели смертности, вызванные этим видом коронавируса, ниже.

"Единственным эффективным и превентивным способом предотвращения заражения вирусами, особенно коронавирусом и гриппом, является соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование масок в многолюдных местах, а также по возможности избегание пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями мест массового скопления людей.

Согласно имеющимся данным, мы столкнулись со значительным ростом и резким увеличением случаев заражения вирусом COVID-19", - сказал медик.