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    В Германии из-за беспорядков на акциях протеста задержаны 54 человека

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 17:25
    В Германии из-за беспорядков на акциях протеста задержаны 54 человека

    В связи с беспорядками на антиправительственных акциях протеста в ФРГ были задержаны 54 человека.

    Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом сообщил глава МВД Федеральной земли Гессен Роман Позек.

    Уточняется, что среди них лица в возрасте от 13 до 29 лет.

    Отметим, что в массовых демонстрациях в более 30 городах страны приняли участие более 160 тысяч человек. Сначала акции носили мирный характер, однако затем переросли в беспорядки - участники начали поджигать автомобили и кидать пиротехнику в полицейских. Правоохранительные органы применили против протестующих газ и водометы.

    Беспорядки во Франкфурте-на-Майне, расположенном в Гессене, были особенно жестокими. Центр города, особенно окрестности знаменитой торговой улицы Цайль, был опустошен. Более 100 из 1 тысячи полицейских, развернутых в городе, получили ранения.

    По словам Позека и начальника полиции Франкфурта Штефана Мюллера, в районе торговой улицы Цайль были совершены массированные целенаправленные нападения на сотрудников экстренных служб. Мюллер заявил, что сотрудники полиции иногда попадали в засады, и использовалось оружие, в том числе гранатометы и коктейли Молотова. Согласно полицейским отчетам, в центре Франкфурта были повреждены 17 магазинов, а пять были разграблены.

    По словам министра, власти сделают все возможное, чтобы правонарушители понесли наказание, а также для предотвращения очередной демонстрации, запланированной на 20 ноября во Франкфурте.

    Роман Позек Франкфурт Акции протеста в Германии
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