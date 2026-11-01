В Германии из-за беспорядков на акциях протеста задержаны 54 человека

В связи с беспорядками на антиправительственных акциях протеста в ФРГ были задержаны 54 человека.

Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом сообщил глава МВД Федеральной земли Гессен Роман Позек.

Уточняется, что среди них лица в возрасте от 13 до 29 лет.

Отметим, что в массовых демонстрациях в более 30 городах страны приняли участие более 160 тысяч человек. Сначала акции носили мирный характер, однако затем переросли в беспорядки - участники начали поджигать автомобили и кидать пиротехнику в полицейских. Правоохранительные органы применили против протестующих газ и водометы.

Беспорядки во Франкфурте-на-Майне, расположенном в Гессене, были особенно жестокими. Центр города, особенно окрестности знаменитой торговой улицы Цайль, был опустошен. Более 100 из 1 тысячи полицейских, развернутых в городе, получили ранения.

По словам Позека и начальника полиции Франкфурта Штефана Мюллера, в районе торговой улицы Цайль были совершены массированные целенаправленные нападения на сотрудников экстренных служб. Мюллер заявил, что сотрудники полиции иногда попадали в засады, и использовалось оружие, в том числе гранатометы и коктейли Молотова. Согласно полицейским отчетам, в центре Франкфурта были повреждены 17 магазинов, а пять были разграблены.

По словам министра, власти сделают все возможное, чтобы правонарушители понесли наказание, а также для предотвращения очередной демонстрации, запланированной на 20 ноября во Франкфурте.