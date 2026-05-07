Ливийские власти требуют у Саркози компенсацию почти в €10 млн

Ливия требует у экс-президента Франции Николя Саркози компенсацию ущерба в размере почти 10 млн евро.

Отмечается, что в рамках заседания в Апелляционном суде Парижа по делу о финансировании Ливией президентской кампании Саркози 2007 года один из адвокатов ливийских властей обратился с ходатайством о взыскании почти 5 млн евро в качестве материального ущерба и еще 5 млн евро в качестве морального ущерба.

По данным сайта, сумма материального ущерба соответствует двум переводам, осуществленным ливийским казначейством и спецслужбами в январе и ноябре 2006 года, на счет франко-ливанского предпринимателя Зияда Такиеддина. Сторона обвинения полагает, что это были незаконно присвоенные государственные средства, предназначенные для тайного финансирования президентской кампании Саркози в рамках некоего "коррупционного соглашения".

Напомним, что Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией в октябре 2020 года. Прокуратура потребовала приговорить его к 6 месяцам тюрьмы и выписать штраф в размере 3 750 евро.

Спустя время Саркози был признан виновным. Уточнялось, что он потратил на кампанию 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

В 2023 году ему были предъявлены обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре 2025 года Саркози приговорили к 5 годам тюремного заключения, а спустя месяц его поместили в тюрьму.

В начале мая 2026 года он получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.