Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    FAO: Агросектор должен рассматриваться как бизнес

    АПК
    • 07 мая, 2026
    • 18:37
    FAO: Агросектор должен рассматриваться как бизнес

    В Азербайджане необходимо развивать подход к сельскому хозяйству через призму агробизнеса.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мухаммад Насар на форуме "Зонтик аграрного страхования от рисков" в Баку.

    По его словам, современные вызовы невозможно решить усилиями отдельных государств или организаций - необходима координация между правительствами, международными структурами и частным сектором.

    Он отметил, что доля сельского населения в мире снижается: с примерно 40% сегодня до ожидаемых 30% к 2050 году.

    Насар подчеркнул, что одной из причин оттока молодежи из села является восприятие сельского хозяйства как устаревшей сферы. По его словам, агросектор уже стал технологичной отраслью и должен рассматриваться как бизнес.

    Он добавил, что фермеры должны ориентироваться на принципы предпринимательства, включая экономику, финансы и управление.

    Представитель ФАО также сообщил о готовности организации поддерживать практическое обучение студентов, несмотря на ограниченные возможности офиса.

    Мухаммад Насар Хаят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Аграрный сектор Молодежь
    FAO: Azərbaycan gəncləri kənd təsərrüfatına aqrobiznes kimi yanaşmalıdır

    Последние новости

    20:04

    Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение США

    В регионе
    19:56

    Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

    В регионе
    19:40

    Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с Тчуамени

    Футбол
    19:29
    Фото

    Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничество

    Внешняя политика
    19:16

    США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний Ирака

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА Средиземноморья

    Внешняя политика
    19:03

    Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13

    Инфраструктура
    18:59
    Фото

    В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, эвакуированы 12 человек

    Происшествия
    Лента новостей