FAO: Агросектор должен рассматриваться как бизнес

В Азербайджане необходимо развивать подход к сельскому хозяйству через призму агробизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мухаммад Насар на форуме "Зонтик аграрного страхования от рисков" в Баку.

По его словам, современные вызовы невозможно решить усилиями отдельных государств или организаций - необходима координация между правительствами, международными структурами и частным сектором.

Он отметил, что доля сельского населения в мире снижается: с примерно 40% сегодня до ожидаемых 30% к 2050 году.

Насар подчеркнул, что одной из причин оттока молодежи из села является восприятие сельского хозяйства как устаревшей сферы. По его словам, агросектор уже стал технологичной отраслью и должен рассматриваться как бизнес.

Он добавил, что фермеры должны ориентироваться на принципы предпринимательства, включая экономику, финансы и управление.

Представитель ФАО также сообщил о готовности организации поддерживать практическое обучение студентов, несмотря на ограниченные возможности офиса.