Брюссельский институт: Конкуренция за транспортные маршруты на Южном Кавказе выходит на новый уровень

Геополитическое соперничество на Южном Кавказе усиливается на фоне того, что транспортно-логистическая взаимосвязанность превращается в ключевой инструмент влияния в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на Брюссельский институт геополитики, Южный Кавказ перестал быть второстепенной транзитной территорией и трансформируется в арену интенсивного противоборства - стратегический узел на стыке Европы и Азии.

"Помимо США и России, в число важнейших игроков вошел Китай. Посредством реализации инициативы "Один пояс, один путь" и активного участия в развитии Транскаспийского коридора (ТМТМ, Среднего коридора) Пекин последовательно наращивает свое экономическое и логистическое присутствие в регионе. Уже действующая инфраструктура, в частности нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, наглядно демонстрирует значимость этого пространства для энергетической безопасности европейского континента. Тем не менее недавние геополитические кризисы подняли эту значимость на еще более высокий уровень.

Обострение ситуации 2026 года с вовлечением Ирана и перебои в функционировании морских маршрутов, включая Ормузский пролив, сделали Средний коридор стратегически безальтернативным элементом транспортной и энергетической инфраструктуры", - указывается в публикации.

Автор подчеркивает, что для Европы инвестиционные вложения в данный регион стали жизненной необходимостью - для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов и минерального сырья в западном направлении в условиях нарастающей фрагментации глобальной торговли, когда привычные транспортные коридоры и маршруты превратились в геостратегические "узкие места".

ТМТМ, или Средний коридор, представляет собой международный транспортный маршрут, связывающий Китай с европейскими государствами через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Ассоциация осуществляет необходимое информационное сопровождение, содействует упрощению административных барьеров, формированию конкурентных условий и достижению максимальной эффективности для участников из различных стран, в том числе тех, которые географически не расположены непосредственно на маршруте ТМТМ.

Согласно статистике Министерства транспорта Казахстана, объемы грузоперевозок по данному маршруту показывают стабильную положительную динамику: в 2019 году было перевезено 759 тыс. тонн, в 2020 году - 783 тыс. тонн, в 2021 году - 586 тыс. тонн, в 2022 году - 1,485 млн тонн, в 2023 году - 2,764 млн тонн, в 2024 году - 4,484 млн тонн.

По данным Организации тюркских государств (ОТГ), в 2025 году объем грузов, перемещенных по Среднему коридору, составил 4,7 млн тонн, а к 2027 году ожидается его увеличение еще на 10%. К 2027 году пропускная способность Среднего коридора способна достичь отметки в 10 млн тонн ежегодно, что усилит транзитный потенциал Азербайджана и откроет возможности для привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Следует отметить, что целевой ориентир по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут на 2030 год установлен на уровне 11,4 млн тонн.