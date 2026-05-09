Почтена память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом

9 мая исполняется 81-я годовщина исторической Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Ази Асланова, почтили память всех сынов и дочерей Азербайджана, погибших в войне.