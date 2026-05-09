Почтена память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом
Внутренняя политика
- 09 мая, 2026
- 12:20
9 мая исполняется 81-я годовщина исторической Победы над фашизмом.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова.
Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Ази Асланова, почтили память всех сынов и дочерей Азербайджана, погибших в войне.
Последние новости
13:20
Фото
В Нахчыване представители медиа ознакомились с условиями в Военном лицее имени Гейдара АлиеваАрмия
13:16
Флориан Филиппо заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 годуДругие страны
13:12
В Денвере самолет сбил пешехода на взлетно-посдочной полосеДругие страны
12:51
Иран и Великобритания обсудили события на Ближнем ВостокеДругие страны
12:50
ЦАХАЛ призвал жителей ряда деревень на юге Ливана покинуть дома в связи с авиаударамиДругие страны
12:46
Фото
Видео
Личный состав МВД посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
12:43
Завтра ожидается 28 градусов теплаЭкология
12:30
Брюссельский институт: Конкуренция за транспортные маршруты на Южном Кавказе выходит на новый уровеньИнфраструктура
12:20
Фото