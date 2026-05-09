Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

10 мая исполняется 103-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, великого сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу Великого лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память Великого лидера.

Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства и первая леди почтили память спутницы жизни Великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.