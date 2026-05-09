Евдокимов: Россия отдает должное Азербайджану за вклад в победу над фашизмом
- 09 мая, 2026
- 11:42
Посол России в Баку Михаил Евдокимов заявил о вкладе Азербайджана в победу над фашизмом.
Как передает Report, об этом сообщает официальная страница посольства России в соцсети Telegram.
"Мы отдаем должное вкладу азербайджанского народа в общую Победу. Сыновья и дочери Азербайджана плечом к плечу с представителями других народов Советского Союза самоотверженно сражались с врагом. Бакинские нефтяники обеспечивали фронт горючим: в военные годы более 70% всей советской нефти добывалось в Азербайджане", - отметил дипломат.
Евдокимов подчеркнул, что на территории Азербайджана работали эвакуационные госпитали, в которых лечились тысячи военнослужащих, а также проходила значительная часть военно-технической помощи, поставлявшейся по ленд-лизу.
