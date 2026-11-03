В Гяндже мужчину задержали по подозрению в убийстве 88-летней тети
Происшествия
- 03 ноября, 2026
- 22:40
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В Гяндже по подозрению в убийстве 88-летней женщины задержали ее племянника.
Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Гюльсюм Алиева (1938 г.р.) скончалась от травм, полученных в результате избиения.
В ходе следственных мероприятий возникли подозрения, что побои женщине нанес ее племянник ранее судимый Али Мамедов (1967). Мужчину задержали сотрудники полиции.
По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.
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