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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Гяндже мужчину задержали по подозрению в убийстве 88-летней тети

    Происшествия
    • 03 ноября, 2026
    • 22:40
    В Гяндже мужчину задержали по подозрению в убийстве 88-летней тети

    В Гяндже по подозрению в убийстве 88-летней женщины задержали ее племянника.

    Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Гюльсюм Алиева (1938 г.р.) скончалась от травм, полученных в результате избиения.

    В ходе следственных мероприятий возникли подозрения, что побои женщине нанес ее племянник ранее судимый Али Мамедов (1967). Мужчину задержали сотрудники полиции.

    По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.

    Умышленное убийство Избиение Гянджа
    Gəncədə 88 yaşlı qadın öldürülüb, hadisəni törətməkdə bacısı oğlu şübhəli bilinir
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