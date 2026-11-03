Кобахидзе: Европейская бюрократия выступает против суверенитета, демократии и верховенства права

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна хочет достойно продолжить путь европейской интеграции, и обвинил европейскую бюрократию в противодействии принципам суверенитета, демократии и верховенства закона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер сказал в беседе с журналистам в Брюсселе.

По его словам, Грузия готова начать диалог с европейской стороной по всем вопросам, а грузинское общество, наряду с поддержкой интеграции в Европу, также поддерживает правящую партию "Грузинская мечта".

Кобахидзе напомнил, что на парламентских выборах 2024 года "Грузинская мечта" набрала более 1,1 млн голосов. По его мнению, этот результат является показателем общественной поддержки внешнеполитического курса правящей партии и предпринимаемых ею шагов в направлении интеграции в Европу.

Премьер-министр отметил, что одним из основных посылов партии на парламентских выборах 2024 года была достойная интеграция в Европу: "Мы лишь хотим достойно продолжить наш путь интеграции в Европу. Достоинство, наряду с другими вопросами, охватывает конкретные ценности и принципы - суверенитет, демократию и верховенство закона. К сожалению, мы видим, что европейская бюрократия противодействует этим принципам".

Кобахидзе расценил политические заявления Европы относительно судебной системы Грузии как вмешательство в независимое правосудие, а требования об освобождении лиц, обвиняемых в насильственных действиях, - как посягательство на верховенство закона.

По словам грузинского премьера, правительство в Тбилиси не считает ни одну тему закрытой для обсуждения. Он подчеркнул важность открытого диалога и получения общественностью полной информации о содержании переговоров между сторонами: "Мы готовы к открытым обсуждениям по всем вопросам, однако обсуждения должны проходить открытыми для общественности. Она должна точно знать содержание диалога между правительством Грузии и европейской бюрократией".