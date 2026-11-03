В массовом ДТП в Армении погибли восемь человек
В регионе
- 03 ноября, 2026
- 22:29
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В Арагацотнской области Армении в результате столкновения четырех автомобилей погибли восемь человек, еще трое получили травмы.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Согласно информации, инцидент произошел вечером 3 ноября на трассе Ереван - Ванадзор, в районе села Цилкар. Столкнулись автомобили Jeep Compass, Opel Zafira, Chevrolet Volt и грузовик.
Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский центр "Армения".
По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют обстоятельства аварии.
Ermənistanda zəncirvari yol qəzasında 8 nəfər ölüb
Eight killed, three injured in four-vehicle crash in Armenia
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