В массовом ДТП в Армении погибли восемь человек

В Арагацотнской области Армении в результате столкновения четырех автомобилей погибли восемь человек, еще трое получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 3 ноября на трассе Ереван - Ванадзор, в районе села Цилкар. Столкнулись автомобили Jeep Compass, Opel Zafira, Chevrolet Volt и грузовик.

Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский центр "Армения".

По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют обстоятельства аварии.