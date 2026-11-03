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    Binance раскрыла детали схемы похищения хакерами криптовалюты на $6 млрд

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 22:11
    Binance раскрыла детали схемы похищения хакерами криптовалюты на $6 млрд

    Binance раскрыла подробности схемы хакеров, похитивших криптовалюту примерно на $6,34 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

    Согласно отчету, злоумышленники несколько месяцев готовились к атаке и постепенно получали доступ к внутренним инструментам биржи. Они использовали несколько методов взлома Binance, включая социальную инженерию, вредоносное ПО, компрометацию внутренних ИИ-инструментов и кражу учетных данных сотрудников. Одним из ключевых этапов стало фальшивое собеседование с сотрудником компании.

    В июне злоумышленники атаковали цепочку поставок: инженер DevOps установил модифицированную версию программного обеспечения, что позволило хакерам получить доступ к инфраструктуре кошелька.

    В сентябре преступники вышли на другого сотрудника Binance через платформу поиска работы. Представившись представителями компании, они провели с ним несколько собеседований и предложили тестовое задание с вредоносным кодом.

    20 октября хакеры использовали зараженный компьютер инженера, получили доступ к данным его коллег и похитили токен, позволивший проникнуть во внутреннюю систему подписания транзакций Binance.

    О взломе биржа сообщила 29 октября. Предполагаемый ущерб мог достичь $6,3 млрд. После восстановления функции вывода средств пользователи вывели с платформы около $3,64 млрд.

    Биржа Binance Хакерская атака (Кибератаки)
    "Binance" hakerlərin 6 mlrd dollarlıq kriptovalyuta oğurluğu sxeminin detallarını açıqlayıb
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    MiniBoss

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