Binance раскрыла детали схемы похищения хакерами криптовалюты на $6 млрд

Binance раскрыла подробности схемы хакеров, похитивших криптовалюту примерно на $6,34 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Согласно отчету, злоумышленники несколько месяцев готовились к атаке и постепенно получали доступ к внутренним инструментам биржи. Они использовали несколько методов взлома Binance, включая социальную инженерию, вредоносное ПО, компрометацию внутренних ИИ-инструментов и кражу учетных данных сотрудников. Одним из ключевых этапов стало фальшивое собеседование с сотрудником компании.

В июне злоумышленники атаковали цепочку поставок: инженер DevOps установил модифицированную версию программного обеспечения, что позволило хакерам получить доступ к инфраструктуре кошелька.

В сентябре преступники вышли на другого сотрудника Binance через платформу поиска работы. Представившись представителями компании, они провели с ним несколько собеседований и предложили тестовое задание с вредоносным кодом.

20 октября хакеры использовали зараженный компьютер инженера, получили доступ к данным его коллег и похитили токен, позволивший проникнуть во внутреннюю систему подписания транзакций Binance.

О взломе биржа сообщила 29 октября. Предполагаемый ущерб мог достичь $6,3 млрд. После восстановления функции вывода средств пользователи вывели с платформы около $3,64 млрд.