В Алтайском крае при сходе трамвая с рельсов пострадали три человека

Женщина и двое детей пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Бийске Алтайского края (Россия).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

В мэрии города сообщили, что в результате происшествия повреждена опора линии электропередачи, ее замена, если это потребуется, займет от шести часов.