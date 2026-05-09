В Алтайском крае при сходе трамвая с рельсов пострадали три человека
В регионе
- 09 мая, 2026
- 12:11
Женщина и двое детей пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Бийске Алтайского края (Россия).
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
В мэрии города сообщили, что в результате происшествия повреждена опора линии электропередачи, ее замена, если это потребуется, займет от шести часов.
