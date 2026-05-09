    Анар Мирзаев: Создание Военного лицея Дж.Нахчыванского связано с именем Гейдара Алиева

    • 09 мая, 2026
    • 12:13
    Анар Мирзаев: Создание Военного лицея Дж.Нахчыванского связано с именем Гейдара Алиева

    Начало деятельности Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского связано с именем Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник лицея полковник Анар Мирзаев во время медиатура, приуроченного к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, проведенного в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского, действующем в подчинении Национального университета обороны.

    Участники медиатура сначала посетили бюст Гейдара Алиева на территории лицея, почтили память общенационального лидера и шехидов минутой молчания.

    Затем полковник Анар Мирзаев предоставил информацию о деятельности лицея, подчеркнув, что его создание напрямую связано с Гейдаром Алиевым. Он отметил, что особое внимание общенациональный лидер уделял подготовке национальных кадров и офицеров для Вооруженных сил Азербайджана.

    Также участники посетили музей имени Гейдара Алиева, где им рассказали об экспозициях, истории создания и деятельности музея.

    В рамках медиатура была представлена обширная информация о лицее. Сообщается, что Военный лицей имени Дж. Нахчыванского был создан в 1971 году по инициативе и под руководством Гейдара Алиева на базе 8-летней школы-интерната №2 в Баку.

    Отмечается, что лицей играет важную роль в подготовке офицерских кадров для Азербайджанской армии.

    Также было сообщено, что в лицей принимаются учащиеся, окончившие 9-й класс, в возрасте от 15 до 17 лет.

    В ходе медиатура преподаватели рассказали о процессе обучения, а курсанты поделились впечатлениями об учебе.

    Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Гейдар Алиев Медиатур
    Lisey rəisi: Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin fəaliyyətə başlaması Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır

