В Киеве отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве прошли мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сотрудники посольства Азербайджана в Украине, представительства SOCAR в Украине, а также представители азербайджанской диаспоры посетили памятник Гейдару Алиеву в одноименном парке в Киеве и почтили его память.

Затем на Аллее азербайджано-украинской дружбы состоялась акция по посадке деревьев. В мероприятии, организованном посольством совместно с Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины (ОДАУ), приняли участие представители SOCAR, депутаты Киевского городского совета и сотрудники городской администрации Киева.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что Гейдар Алиев сыграл огромную роль в развитии азербайджано-украинских отношений. По его словам, благодаря политике президента Ильхам Алиев страна продолжает динамично развиваться и укреплять свой международный авторитет.