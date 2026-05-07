Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах обсудили 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Report, об этом сообщила Россбах в соцсети "Х".

"Состоялись содержательные обсуждения с министром Азербайджана Рашадом Набиевым по вопросам устойчивой городской мобильности, климатоустойчивой инфраструктуры и трансформационного потенциала WUF13 в Баку. Рассчитываем на дальнейшее углубление нашего партнерства в интересах городов, ориентированных на человека", - написала она.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.

Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.