    • 07 мая, 2026
    Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13

    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах обсудили 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13).

    Как передает Report, об этом сообщила Россбах в соцсети "Х".

    "Состоялись содержательные обсуждения с министром Азербайджана Рашадом Набиевым по вопросам устойчивой городской мобильности, климатоустойчивой инфраструктуры и трансформационного потенциала WUF13 в Баку. Рассчитываем на дальнейшее углубление нашего партнерства в интересах городов, ориентированных на человека", - написала она.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.

    Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Rəşad Nəbiyev və Anaklaudiya Rossbax WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

