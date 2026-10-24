Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15

Президент FIFA Джанни Инфантино, председатель Организационного комитета турнира Самир Шарифов, президент АФФА Ровшан Наджаф и представители ассоциации посетили Говсанский спортивный комплекс в первый игровой день чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 2026.

Как сообщает Report, гости ознакомились с условиями комплекса и посмотрели первые матчи турнира. В течение дня здесь запланировано 92 матча.

Турнир проходит с 22 по 30 октября. Первые матчи состоялись сегодня, 24 октября. Впервые организованное соревнование собрало в Баку юных футболистов из 189 ассоциаций - членов FIFA.

Вечером в Baku Crystal Hall пройдет официальная церемония открытия, после которой сборная Азербайджана встретится с командой Восточного Тимора.

Турнир направлен на развитие юношеского футбола и обмен международным опытом.