Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 13:09
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15

    Президент FIFA Джанни Инфантино, председатель Организационного комитета турнира Самир Шарифов, президент АФФА Ровшан Наджаф и представители ассоциации посетили Говсанский спортивный комплекс в первый игровой день чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 2026.

    Как сообщает Report, гости ознакомились с условиями комплекса и посмотрели первые матчи турнира. В течение дня здесь запланировано 92 матча.

    Турнир проходит с 22 по 30 октября. Первые матчи состоялись сегодня, 24 октября. Впервые организованное соревнование собрало в Баку юных футболистов из 189 ассоциаций - членов FIFA.

    Вечером в Baku Crystal Hall пройдет официальная церемония открытия, после которой сборная Азербайджана встретится с командой Восточного Тимора.

    Турнир направлен на развитие юношеского футбола и обмен международным опытом.

    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15
    Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Джанни Инфантино Ровшан Наджаф
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    U-15 dünya çempionatının ilk oyun günündə rəsmilərin Hövsan Yarış Kompleksinə səfəri baş tutub
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    FIFA, AFFA presidents visit Hovsan Complex on opening day of U-15 World Cup
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