Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковь

Азербайджан выразил соболезнования Иордании в связи с вооруженным нападением на церковь в Эль-Караке.

Как сообщает Report, соответствующее заявление Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в социальной сети X.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству и народу Иорданского Хашимитского Королевства в связи с вооруженным нападением на церковь в городе Эль-Караке. Решительно осуждаем насилие в отношении мест поклонения и нападения на мирных граждан", - говорится в заявлении.

В МИД также заявили о солидарности Азербайджана с Иорданией.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что нападение произошло накануне во время похоронной церемонии вблизи церкви в Эль-Караке. В результате шесть человек погибли, 28 получили ранения.