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    Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковь

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2026
    • 12:08
    Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковь

    Азербайджан выразил соболезнования Иордании в связи с вооруженным нападением на церковь в Эль-Караке.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в социальной сети X.

    "С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству и народу Иорданского Хашимитского Королевства в связи с вооруженным нападением на церковь в городе Эль-Караке. Решительно осуждаем насилие в отношении мест поклонения и нападения на мирных граждан", - говорится в заявлении.

    В МИД также заявили о солидарности Азербайджана с Иорданией.

    "Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, что нападение произошло накануне во время похоронной церемонии вблизи церкви в Эль-Караке. В результате шесть человек погибли, 28 получили ранения.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-иорданские отношения
    Azərbaycan XİN İordaniyaya başsağlığı verib
    Azerbaijan's MFA extends condolences to Jordan regarding armed attack near church
    MiniBoss
    MiniBoss

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