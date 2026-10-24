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    В Японии вступили в силу поправки в закон об императорской семье

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    • 24 октября, 2026
    • 12:25
    В Японии вступили в силу поправки в закон об императорской семье

    В Японии вступил в силу пересмотренный закон об императорском доме, призванный решить проблему сокращения числа членов императорской семьи, при этом сохранив традиционную систему престолонаследия по мужской линии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что впервые с 1947 года внесены поправки в закон, которые позволяют императорской семье усыновлять мужчин в возрасте от 15 лет и старше из 11 бывших императорских ветвей, являющихся потомками императоров по мужской линии.

    При этом принцессам будет разрешено сохранять статус членов императорской семьи после вступления в брак с людьми, не принадлежащими к династии. Вместе с тем запрет на женщин-императоров сохраняется, несмотря на популярность 24-летней дочери императора Нарухито, принцессы Айко.

    Накануне премьер-министр Санаэ Такаити посетила императорский дворец в Токио, чтобы проинформировать императора Нарухито о пересмотренном законе.

    Император Нарухито Поправки в закон Япония
    MiniBoss
    44 filmi

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