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    Yaponiyada imperator ailəsi haqqında qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minib

    Maraqlı
    • 24 oktyabr, 2026
    • 14:13
    Yaponiyada imperator ailəsi haqqında qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minib

    Yaponiyada kişi xətti ilə ənənəvi taxt-tac varisliyi sistemi qorunub saxlanılmaqla, imperator ailəsi üzvlərinin sayının azalması probleminin həllinə yönəlmiş imperator evi haqqında yenidən baxılmış qanun qüvvəyə minib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, 1947-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq qanuna imperator ailəsinə 11 keçmiş ailə qolundan 15 və daha yuxarı yaş kateqoriyasına aid olan kişiləri övladlığa götürməyə imkan verən dəyişikliklər edilib.

    Şahzadələrə sülaləyə mənsub olmayan şəxslərlə evləndikdən sonra imperator ailəsinin üzvü statusunu qoruyub saxlamağa icazə veriləcək. Eyni zamanda, imperator Naruhitonun 24 yaşlı qızı şahzadə Aikonun populyarlığına baxmayaraq, qadın imperatorlara qoyulan qadağa qüvvədə qalır.

    Ötən gün Baş nazir Sanae Takaiti yenidən baxılmış qanun barədə imperator Naruhitoya məlumat vermək üçün Tokiodakı imperator sarayını ziyarət edib.

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