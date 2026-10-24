Завтра в Баку ожидаются дожди
- 24 октября, 2026
- 12:40
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В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15–17°, днем - 17–19° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70–80%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны интенсивные ливни, грозы и град, в высокогорье - снег. В восточных районах осадки местами могут усилиться. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13–16°, днем - 17–21° тепла, в горах ночью - 2–6°, днем - 8–13° тепла.