Завтра в Баку ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–17°, днем - 17–19° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны интенсивные ливни, грозы и град, в высокогорье - снег. В восточных районах осадки местами могут усилиться. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13–16°, днем - 17–21° тепла, в горах ночью - 2–6°, днем - 8–13° тепла.