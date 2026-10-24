Элин Сулейманов: Южный Кавказ показал миру путь от конфликта к нормализации через торговлю

Южный Кавказ стал примером того, как даже самые непримиримые противники могут перейти от многолетнего конфликта к нормализации отношений через дипломатию и развитие торговли.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова для газеты The Telegraph.

Посол подчеркнул, что одним из первых результатов прямых контактов Баку и Еревана после Второй Карабахской войны стало решение Армении в конце 2023 года поддержать кандидатуру Азербайджана на проведение COP29. Климатическая конференция состоялась в Баку год спустя.

Стороны также согласовали порядок делимитации границы и обсуждают сотрудничество в рамках проекта TRIPP - "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump International Route for Peace and Prosperity).

"Экономические связи между нашими странами начали активно развиваться еще до завершения переговоров по TRIPP. Год назад было принято прорывное решение об отмене ограничений на транзит в Армению. Грузы, предназначенные для Армении, последовали через территорию Азербайджана. Два месяца спустя Азербайджан осуществил первую поставку бензина собственного производства в Армению, а к середине текущего года объем успешно экспортированных из Азербайджана в соседнюю страну нефтепродуктов достиг десятков тысяч тонн", - отметил он.

По его словам, новая региональная цепочка поставок позволила снизить внутренние цены на топливо в Армении на 20-30% и способствует уменьшению чрезмерной зависимости страны в сфере производства электроэнергии от единственной советской атомной электростанции чернобыльского типа.

"Мало кто осмеливался представить себе в разгар войны в 2020 году то, что стало возможным всего шесть лет спустя. Южный Кавказ показал миру, что даже самые непримиримые противники способны пройти путь к нормализации через дипломатические и торговые отношения. Следующим шагом станет заключение договора, формализующего этот мир. Мы должны надеяться, что другие части мира, истерзанные войной, смогут почерпнуть мужество и надежду из того, чего мы достигли", - заключил дипломат.