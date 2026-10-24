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    Elin Süleymanov: Cənubi Qafqaz sülh nümunəsinə çevrilib

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2026
    • 12:47
    Elin Süleymanov: Cənubi Qafqaz sülh nümunəsinə çevrilib

    Cənubi Qafqaz hətta ən barışmaz düşmənlərin diplomatiya və ticarətin inkişafı vasitəsilə çoxillik münaqişədən münasibətlərin normallaşmasına necə keçid edə biləcəyinə dair bir nümunə oldu.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanovun "The Telegraph" qəzeti üçün yazdığı məqaləsində deyilir.

    Səfir vurğulayıb ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Bakı və İrəvan arasında birbaşa təmasların ilk nəticələrindən biri 2023-cü ilin sonunda Ermənistanın COP29-un keçirilməsi üçün Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləmək qərarı olub. İqlim konfransı bir il sonra Bakıda baş tutub.

    Tərəflər, həmçinin sərhədin delimitasiyası qaydasını razılaşdırıb və TRIPP - "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (Trump International Route for Peace and Prosperity) layihəsi çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edirlər.

    "Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr hələ TRIPP üzrə danışıqlar başa çatmamışdan əvvəl fəal şəkildə inkişaf etməyə başlamışdı. Bir il əvvəl Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin ləğvi barədə qərar qəbul edildi. Ermənistan üçün nəzərdə tutulan yüklər Azərbaycan ərazisindən keçməyə başladı. İki ay sonra Azərbaycan Ermənistana öz istehsalı olan benzinin ilk tədarükünü həyata keçirdi və bu ilin ortalarına qədər Azərbaycandan qonşu ölkəyə uğurla ixrac edilən neft məhsullarının həcmi on minlərlə tona çatdı", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, yeni regional tədarük zənciri Ermənistanda daxili yanacaq qiymətlərini 20-30 % azaltmağa imkan verib və ölkənin elektrik enerjisi istehsalı sahəsində Çernobıl tipli yeganə sovet atom elektrik stansiyasından həddindən artıq asılılığının azalmasına kömək edir.

    "2020-ci ildə müharibənin qızğın çağında cəmi altı il sonra mümkün olanları təsəvvür etməyə çox az adam cürət edərdi. Cənubi Qafqaz hətta ən barışmaz düşmənlərin diplomatik və ticarət münasibətləri vasitəsilə normallaşma yolunda irəliləyə biləcəyini dünyaya göstərdi. Növbəti addım bu sülhü rəsmiləşdirən sazişin bağlanması olacaq. Ümid etməliyik ki, dünyanın müharibənin sarsıtdığı digər hissələri əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən cəsarət və ümid tapa biləcəklər", - diplomat sonda vurğulayıb.

    Cənubi Qafqaz Elin Süleymanov Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qarabağ 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Tramp Marşrutu (TRIPP)
    Элин Сулейманов: Южный Кавказ показал миру путь от конфликта к нормализации через торговлю
    Elin Suleymanov: South Caucasus shows path from conflict to normalization
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