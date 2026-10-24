Турпоток из стран Западной Европы в Азербайджан вырос более чем на 6%

В январе-августе 2026 года Азербайджан посетили 71 845 туристов из стран Западной Европы, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2025 года (67 489 человек).

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Число туристов из Германии составило 17 529 (рост за год на 13,8%), Великобритании - 16 213 (+3,4%), Италии - 9 670 (+4,7%), Франции - 4 500 (+3,6%), Испании - 4 468 (-7,6%), Нидерландов - 4 189 (+8,7%), Португалии - 2 055 (+23,8%), Бельгии - 2 044 (+11,2%), Австрии - 2 026 (+5%), Швеции - 1 878 (+10,1%), Швейцарии - 1 630 (+11,7%), Греции - 1 291 (-15,5%), Ирландии - 1 132 (+2,4%), Норвегии - 972 (-3,4%), Дании - 953 (+32,7%), Финляндии - 599 (+7,3%), Люксембурга - 260 (-15%), Исландии - 207 (+39,9%), Мальты - 176 (+6%), Андорры - 53 человек (+341,7%).

Стоит отметить, что среди ТОП-15 стран по числу иностранцев, посетивших Азербайджан в августе 2026 года, Германия заняла 14 место (2 839 человек), а Великобритания - 15 (2 325).

За 8 месяцев текущего года Азербайджан посетили 1,585 млн иностранцев, что на 8% меньше показателя за аналогичный период 2025 года (1,72 млн).

В 2025 году турпоток из стран Западной Европы в Азербайджан, увеличившись на 5,28%, достиг 112 446 человек.