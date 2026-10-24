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    Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - Обновлено

    Происшествия
    • 24 октября, 2026
    • 12:19
    Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - Обновлено

    По факту массовой драки в Баку возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

    Как сообщает Report, расследование начато по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

    Розыск других участников происшествия продолжается.

    Ранее Министерство внутренних дел сообщило о задержании девяти человек в связи с инцидентом.

    В Баку произошла массовая драка, в связи с инцидентом задержаны девять человек.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, полиция установила личности участников инцидента и задержала их.

    Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

    По распространенной в различных медиа информации, драка произошла в Хатаинском районе столицы. Также сообщается об одном погибшем.

    Массовая драка Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Баку Хатаинский район
    Bakıda kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin digər iştirakçıları axtarılır - Yenilənib
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