Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - Обновлено
Происшествия
- 24 октября, 2026
- 12:19
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По факту массовой драки в Баку возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.
Как сообщает Report, расследование начато по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана.
Розыск других участников происшествия продолжается.
Ранее Министерство внутренних дел сообщило о задержании девяти человек в связи с инцидентом.
В Баку произошла массовая драка, в связи с инцидентом задержаны девять человек.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, полиция установила личности участников инцидента и задержала их.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
По распространенной в различных медиа информации, драка произошла в Хатаинском районе столицы. Также сообщается об одном погибшем.
Bakıda kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin digər iştirakçıları axtarılır - Yenilənib
Последние новости
12:25
В Японии вступили в силу поправки в закон об императорской семьеЭто интересно
12:25
Турпоток из стран Западной Европы в Азербайджан вырос более чем на 6%Туризм
12:19
Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - ОбновленоПроисшествия
12:08
Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковьВнешняя политика
12:02
В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадкуДругие страны
11:59
Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в БакуВ регионе
11:39
В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитетВ регионе
11:28
Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 12%Туризм
11:27
На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полетаДругие страны