Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - Обновлено

По факту массовой драки в Баку возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Как сообщает Report, расследование начато по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

Розыск других участников происшествия продолжается.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило о задержании девяти человек в связи с инцидентом.

11:33

В Баку произошла массовая драка, в связи с инцидентом задержаны девять человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, полиция установила личности участников инцидента и задержала их.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

По распространенной в различных медиа информации, драка произошла в Хатаинском районе столицы. Также сообщается об одном погибшем.