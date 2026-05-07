Сахиба Гафарова: Азербайджан укрепляет транспортное сообщение между Востоком и Западом

Азербайджан играет активную роль в развитии транспортного сообщения между Востоком и Западом, в том числе в рамках Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 1-м Саммите председателей парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

По ее словам, эти усилия способствуют укреплению сотрудничества и экономической устойчивости.

Гафарова отметила, что за последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья стала важной платформой для межпарламентского диалога, мира и стабильности.

Она подчеркнула, что Азербайджан, несмотря на свое расположение за пределами Средиземноморского региона, поддерживает тесные связи со странами Средиземноморья и Персидского залива и вносит вклад в международную энергетическую безопасность, диверсифицируя маршруты поставок.

Спикер также заявила, что парламентская дипломатия должна способствовать конструктивному сотрудничеству даже при наличии разногласий.

Гафарова положительно оценила решение о предоставлении парламентам Азербайджана и Армении статуса наблюдателя в Ассамблее. По ее словам, этот шаг может содействовать диалогу и укреплению доверия между двумя странами.