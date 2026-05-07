Румен Радев получил мандат на формирование правительства Болгарии

Президент Болгарии Илияна Йотова сегодня вручила победителю парламентских выборов Румену Радеву мандат на формирование нового правительства.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

После получения мандата Радев представил состав будущего кабинета министров, который, как ожидается, будет утвержден парламентом 8 мая.

Ожидается, что Велислава Петрова-Чамова и Галаб Донев займут посты министров иностранных дел и финансов соответственно. Новому кабинету предстоит оперативно принять бюджет, установить лимит госдолга для обеспечения выплат пенсий и зарплат, а также восстановить доступ к неосвоенным средствам Евросоюза.

Напомним, что партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Радевым, одержала победу на выборах 19 апреля, набрав 44,6% голосов и получив большинство мест в 240-местном парламенте. Эти выборы стали восьмыми в Болгарии за последние пять лет.

Радев покинул пост президента Болгарии в январе, чтобы принять участие в парламентских выборах на фоне массовых протестов против коррупции и роста стоимости жизни, приведших к отставке предыдущего правительства в декабре.