В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, эвакуированы 12 человек
Происшествия
- 07 мая, 2026
- 18:59
В 42-м микрорайоне Сумгайыта произошел пожар в здании общежития.
Как сообщает местное бюро Report, в связи с инцидентом были эвакуированы 12 жильцов.
На место были направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на прилегающую территорию.
Причины пожара выясняются, ведется расследование.
