В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, эвакуированы 12 человек

В 42-м микрорайоне Сумгайыта произошел пожар в здании общежития.

Как сообщает местное бюро Report, в связи с инцидентом были эвакуированы 12 жильцов.

На место были направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на прилегающую территорию.

Причины пожара выясняются, ведется расследование.