США выделят до 400 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США разрешило предоставить до 400 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва для устранения перебоев с поставками на нефтеперерабатывающий завод Phillips 66 в штате Луизиана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики США.

Согласно сообщению, нефть будет предоставлена заводу Lake Charles из стратегического хранилища West Hackberry в Луизиане для немедленной поставки.

Передача сырья будет осуществляться на условиях обмена. Компания Phillips 66 обязана вернуть полученную нефть с дополнительной надбавкой, что позволит пополнить стратегический резерв без дополнительных расходов для налогоплательщиков.

Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил, что эта мера позволит поддержать работу нефтеперерабатывающего завода, обеспечить стабильность поставок топлива и смягчить последствия временных перебоев с доставкой сырья.