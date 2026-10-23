Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 21:22
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил исторический храм огня Атешгях в Баку.
Как сообщает Report, об этом глава индийского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.
"Посетил исторический храм огня Атешгях в Баку. Это символ исторических и культурных связей между нашими народами", - говорится в публикации.
Paid a visit to the historic Ateshgah fire temple in Baku. A symbol of the historical and cultural connect between our two peoples. 🇮🇳 🇦🇿 https://t.co/pMurkrMVGQ— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 23, 2026
Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edib
Indian foreign minister visits Ateshgah Temple in Baku
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