Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 21:22
    Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил исторический храм огня Атешгях в Баку.

    Как сообщает Report, об этом глава индийского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

    "Посетил исторический храм огня Атешгях в Баку. Это символ исторических и культурных связей между нашими народами", - говорится в публикации.

    Храм Атешгях Субраманьям Джайшанкар
    Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edib
    Indian foreign minister visits Ateshgah Temple in Baku
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    21:59
    США выделят до 400 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва
    Другие страны
    21:52
    Польша планирует выделить $3,8 млрд на строительство военной базы США
    Другие страны
    21:48
    Девлет Бахчели заявил о неизменной поддержке Азербайджана
    Внешняя политика
    21:44
    В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    В регионе
    21:41
    В Нидерландах из-за сильного шторма отменили более 40 авиарейсов
    Другие страны
    21:22
    Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку
    Внешняя политика
    21:14
    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в матче Премьер-лиги Азербайджана
    Футбол
    21:12
    Премьер Канады отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
    Другие страны
    21:00
    Фото
    Видео
    Памятные места Западного Азербайджана: Исследована история села Ариндж
    Внутренняя политика
    Лента новостей