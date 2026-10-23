Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил исторический храм огня Атешгях в Баку.

Как сообщает Report, об этом глава индийского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

"Посетил исторический храм огня Атешгях в Баку. Это символ исторических и культурных связей между нашими народами", - говорится в публикации.