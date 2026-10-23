Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2026
- 21:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar Bakıdakı tarixi Atəşgah məbədini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, Cayşankar bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Bakıdakı tarixi Atəşgah od məbədini ziyarət etdim. Bu, xalqlarımız arasındakı tarixi və mədəni əlaqələrin simvoludur", - o, paylaşımda bildirib.
Paid a visit to the historic Ateshgah fire temple in Baku. A symbol of the historical and cultural connect between our two peoples. 🇮🇳 🇦🇿 https://t.co/pMurkrMVGQ— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 23, 2026
Son xəbərlər
22:25
ABŞ strateji ehtiyatdan 400 min barelədək neft ayıracaqDigər ölkələr
22:18
Video
Cəlilabadda açıq sahədə baş vermiş yanğın söndürülüb - YenilənibHadisə
22:03
Polşa ABŞ hərbi bazasının tikintisinə 3,8 milyard dollar ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
21:56
Niderlandda güclü fırtınaya görə 40-dan çox aviareys ləğv edilibDigər ölkələr
21:44
MHP sədri: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edəcəkXarici siyasət
21:35
Kanadanın Baş naziri seçkilərə müdaxilə ilə bağlı ABŞ-nin ittihamlarını rədd edibDigər ölkələr
21:27
Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edibXarici siyasət
21:20
Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edibRegion
21:19
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olubKomanda