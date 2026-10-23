Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Польша планирует выделить $3,8 млрд на строительство военной базы США

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 21:52
    Польша планирует выделить $3,8 млрд на строительство военной базы США

    Польша намерена инвестировать около 15 млрд злотых ($3,8 млрд) в строительство постоянной американской военной базы на своей территории.

    Как передает Report со ссылкой на портал WNP.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    "Мы готовы. У нас определены места для размещения базы, мы готовы строить инфраструктуру и привлекать финансирование. Это крупная, но очень выгодная инвестиция. Речь идет о нескольких миллиардах. Если говорить точнее, вероятно, около 15 млрд злотых", - сказал министр.

    По его словам, создание постоянной американской базы потребует строительства не только военных объектов, но и жилой и социальной инфраструктуры.

    Предполагается, что на базе будут постоянно размещены около 5 тыс. американских военнослужащих. С учетом членов их семей и обслуживающего персонала необходимо будет обеспечить условия для проживания примерно 25 тыс. человек.

    Глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава завершила подготовительную работу и теперь ожидает решения Вашингтона.

    Соответствующие документы планируется направить в Пентагон в ноябре, а окончательное решение администрации США ожидается в декабре.

    Польша Военные базы США
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    21:52
    Польша планирует выделить $3,8 млрд на строительство военной базы США
    Другие страны
    21:48
    Девлет Бахчели заявил о неизменной поддержке Азербайджана
    Внешняя политика
    21:44
    В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    В регионе
    21:41
    В Нидерландах из-за сильного шторма отменили более 40 авиарейсов
    Другие страны
    21:22
    Глава МИД Индии посетил храм Атешгях в Баку
    Внешняя политика
    21:14
    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в матче Премьер-лиги Азербайджана
    Футбол
    21:12
    Премьер Канады отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
    Другие страны
    21:00
    Фото
    Видео
    Памятные места Западного Азербайджана: Исследована история села Ариндж
    Внутренняя политика
    20:52
    Eni выделит до $1,8 млрд на инфраструктуру для газового проекта у берегов Кипра
    Другие страны
    Лента новостей