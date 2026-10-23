Польша планирует выделить $3,8 млрд на строительство военной базы США

Польша намерена инвестировать около 15 млрд злотых ($3,8 млрд) в строительство постоянной американской военной базы на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на портал WNP.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы готовы. У нас определены места для размещения базы, мы готовы строить инфраструктуру и привлекать финансирование. Это крупная, но очень выгодная инвестиция. Речь идет о нескольких миллиардах. Если говорить точнее, вероятно, около 15 млрд злотых", - сказал министр.

По его словам, создание постоянной американской базы потребует строительства не только военных объектов, но и жилой и социальной инфраструктуры.

Предполагается, что на базе будут постоянно размещены около 5 тыс. американских военнослужащих. С учетом членов их семей и обслуживающего персонала необходимо будет обеспечить условия для проживания примерно 25 тыс. человек.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава завершила подготовительную работу и теперь ожидает решения Вашингтона.

Соответствующие документы планируется направить в Пентагон в ноябре, а окончательное решение администрации США ожидается в декабре.