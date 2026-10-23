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    Глава Nvidia предложил превратить Казахстан в мировой центр физического ИИ

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 22:33
    Глава Nvidia предложил превратить Казахстан в мировой центр физического ИИ

    Генеральный директор американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг предложил превратить Казахстан в мировой центр физического искусственного интеллекта (Physical AI).

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, с такой инициативой он выступил 23 октября на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

    Хуанг высоко оценил стратегическую цель Токаева по превращению Казахстана в AI-нацию - государство, ориентированное на развитие и широкое внедрение искусственного интеллекта.

    Руководитель Nvidia подчеркнул, что для достижения успеха в этой сфере необходимы специалисты, обладающие глубокими знаниями в области науки, математики и технологий. Он также отметил прогресс, достигнутый за последний год в сотрудничестве с казахстанскими компаниями.

    "Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и "Казахтелеком", а также поддерживаем Higgsfield - первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе", - заявил Хуанг.

    В свою очередь, Токаев поблагодарил главу Nvidia за вклад в развитие экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане.

    Президент выразил уверенность, что визит руководителя американской корпорации придаст значительный импульс дальнейшему развитию двустороннего партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев Дженсен Хуанг Искусственный интеллект (ИИ) Казахстан
    "Nvidia" rəhbəri Qazaxıstanı fiziki süni intellektin qlobal mərkəzinə çevirməyi təklif edib
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