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    В Бельгии из-за шторма пострадали четыре человека, нарушено движение транспорта

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 22:15
    В Бельгии из-за шторма пострадали четыре человека, нарушено движение транспорта

    В Бельгии четыре человека получили травмы в результате шторма "Остин", который также привел к перебоям в работе общественного транспорта.

    Как передает Report со ссылкой на газету DH, пострадавшие получили травмы из-за падения деревьев и веток.

    Сильный ветер повалил деревья и повредил различные конструкции, что вызвало многочисленные сбои в работе общественного транспорта. Особенно серьезно пострадало трамвайное сообщение. Значительные задержки также зафиксированы в движении пригородных поездов.

    Шторм "Остин" охватил всю территорию Бельгии во второй половине дня 23 октября. Порывы ветра достигают 110 км/ч, непогода сопровождается сильными ливнями.

    Неблагоприятные погодные условия Шторм Остин Бельгия
    Four injured in Belgium as storm disrupts transport services
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