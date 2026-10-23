В Бельгии из-за шторма пострадали четыре человека, нарушено движение транспорта

В Бельгии четыре человека получили травмы в результате шторма "Остин", который также привел к перебоям в работе общественного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на газету DH, пострадавшие получили травмы из-за падения деревьев и веток.

Сильный ветер повалил деревья и повредил различные конструкции, что вызвало многочисленные сбои в работе общественного транспорта. Особенно серьезно пострадало трамвайное сообщение. Значительные задержки также зафиксированы в движении пригородных поездов.

Шторм "Остин" охватил всю территорию Бельгии во второй половине дня 23 октября. Порывы ветра достигают 110 км/ч, непогода сопровождается сильными ливнями.