Belçikada baş verən fırtınada dörd nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 22:41
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Belçikada "Ostin" fırtınası nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report" "DH" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, güclü külək ağacları aşırıb və müxtəlif konstruksiyaları zədələyib ki, bu da ictimai nəqliyyatın işində çoxsaylı axsamalara səbəb olub.
Şəhərətrafı qatarların hərəkətində də əhəmiyyətli gecikmələr qeydə alınıb.
"Ostin" fırtınası oktyabrın 23-də günün ikinci yarısında Belçikanın bütün ərazisini əhatə edib. Küləyin sürəti 110 km/saata çatır, əlverişsiz hava şəraiti güclü leysanlarla müşayiət olunur.
В Бельгии из-за шторма пострадали четыре человека, нарушено движение транспорта
Four injured in Belgium as storm disrupts transport services
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