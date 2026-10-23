В США арестовали двух бывших высокопоставленных сотрудников ФБР по делу Хантера Байдена

В США арестованы двое бывших высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу в связи с расследованиями, затрагивавшими Хантера Байдена - сына бывшего президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство юстиции США. Об арестах также объявили директор ФБР Кэш Пател и федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро.

По данным американских властей, задержаны 46-летняя Никки Флорис и 56-летний Брэдли Бенавидес. Пател и Пирро подчеркнули, что эти аресты свидетельствуют о том, что "никто не стоит выше закона".

Министр юстиции США Тодд Бланш назвал предполагаемые действия бывших сотрудников ФБР примером "использования государственных институтов в качестве оружия".

Как заявила Пирро, Флорис и Бенавидес, по версии следствия, предоставили Конгрессу ложные сведения о своем участии в расследованиях ФБР, связанных с Хантером Байденом.

В частности, они отрицали причастность к этим расследованиям и к формированию общественного мнения вокруг истории с ноутбуком Хантера Байдена незадолго до президентских выборов 2020 года.

Прокурор также напомнила, что в частной переписке в 2020 году Флорис утверждала, что фактически руководит "теневым правительством" США.

История с ноутбуком Хантера Байдена получила широкую огласку осенью 2020 года. Согласно опубликованным тогда сообщениям, устройство было оставлено в ремонтной мастерской в штате Делавэр, а содержащиеся на нем материалы стали причиной политического скандала в преддверии президентских выборов.

Впоследствии подлинность части материалов с ноутбука была подтверждена, однако это не означает достоверности всех распространявшихся на их основе утверждений.

Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что представители так называемого глубинного государства использовали государственные структуры против него и в интересах Джо Байдена, в том числе в связи с историей ноутбука его сына.