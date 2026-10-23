İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    ABŞ-də Hanter Baydenin işi üzrə FTB-nin keçmiş iki yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 23:24
    ABŞ-də Hanter Baydenin işi üzrə FTB-nin keçmiş iki yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs edilib

    Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) iki keçmiş yüksək vəzifəli əməkdaşı ABŞ-nin sabiq prezidenti Co Baydenin oğlu Hanter Baydenlə bağlı təhqiqatlarla əlaqədar konqresə yalan ifadə verməkdə ittiham olunaraq həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Həbslər barədə həmçinin FTB direktoru Keş Patel və Kolumbiya dairəsinin federal prokuroru Canin Pirro da məlumat paylaşıblar.

    Rəsmilərin məlumatına görə, 46 yaşlı Nikki Floris və 56 yaşlı Bredli Benavides saxlanılıblar. Patel və Pirro vurğulayıblar ki, bu həbslər heç kimin qanundan üstün olmadığını göstərir.

    ABŞ-nin ədliyyə naziri Todd Blanş FTB-nin keçmiş əməkdaşlarının iddia edilən hərəkətlərini dövlət institutlarından silah kimi istifadə edilməsinin nümunəsi adlandırıb.

    Pirro bildirib ki, Floris və Benavides FTB-nin Hanter Baydenlə bağlı təhqiqatlarında iştirakları barədə Konqresə yalan məlumatlar veriblər.

    Onlar bu təhqiqatlara və 2020-ci il prezident seçkilərindən qısa müddət əvvəl Hanter Baydenin noutbuku ilə bağlı məsələ ətrafında ictimai rəyin formalaşdırılmasına aidiyyəti olduqlarını inkar ediblər.

    Prokuror həmçinin xatırladıb ki, 2020-ci ildəki şəxsi yazışmalarında Floris faktiki olaraq ABŞ-nin "kölgə hökumət"ini idarə etdiyini iddia edib.

    Hanter Baydenin noutbuku ilə bağlı məsələ 2020-ci ilin payızında geniş rezonans doğurmuşdu. O zaman yayılan məlumatlara görə, cihaz Delaver ştatındakı təmir emalatxanasında qoyulmuş, onun daxilindəki materiallar isə prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi qalmaqala səbəb olmuşdu.

    Sonradan noutbukdakı materialların bir hissəsinin həqiqiliyi təsdiqlənib.

    Federal Təhlükəsizlik Bürosu (FTB) Cozef Bayden Hanter Bayden
    В США арестовали двух бывших высокопоставленных сотрудников ФБР по делу Хантера Байдена
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:40
    "Generali" sığorta şirkəti Almaniyada 800 iş yerini ixtisar edəcək
    Digər ölkələr
    23:31
    Foto
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    23:24
    ABŞ-də Hanter Baydenin işi üzrə FTB-nin keçmiş iki yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs edilib
    Digər ölkələr
    23:13
    BMT-də Azərbaycanın əlilliklə bağlı dövlət siyasətindən bəhs olunub
    Xarici siyasət
    22:58
    "Nvidia" rəhbəri Qazaxıstanı fiziki süni intellektin qlobal mərkəzinə çevirməyi təklif edib
    Digər ölkələr
    22:53
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": Yalnız soydaşlarımızın yaşadığı Bəriabad kəndi necə erməniləşdirilib?
    Daxili siyasət
    22:41
    Belçikada baş verən fırtınada dörd nəfər xəsarət alıb
    Digər ölkələr
    22:33
    Video
    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb
    Ekologiya
    22:25
    ABŞ strateji ehtiyatdan 400 min barelədək neft ayıracaq
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti