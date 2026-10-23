Девлет Бахчели заявил о неизменной поддержке Азербайджана

Председатель Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выразил уверенность в том, что отношения Азербайджана и Турции продолжат развиваться на основе принципов взаимного уважения, равноправного партнерства, доверия и братства.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X, посвященной встрече посла Рашада Асланова с Девлетом Бахчели.

Отмечается, что в ходе встречи Бахчели передали благодарность Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его принципиальную позицию и поддержку в деле защиты азербайджано-турецкого братства. Также было подчеркнуто, что усилия председателя MHP, направленные на укрепление единства и солидарности тюркского мира, высоко ценятся в Азербайджане.

"Девлет Бахчели выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и слова благодарности, попросил передать ему искренние приветствия и подчеркнул, что всегда поддерживает Азербайджан. Он отметил стратегическое значение сохранения азербайджано-турецкого братства и укрепления солидарности для общего будущего всего тюркского мира, а также выразил уверенность в том, что отношения между нашими странами продолжат развиваться на основе взаимного уважения, равноправного партнерства, доверия и братства", - говорится в публикации.