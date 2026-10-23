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    В Нидерландах из-за сильного шторма отменили более 40 авиарейсов

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 21:41
    В Нидерландах из-за сильного шторма отменили более 40 авиарейсов

    Нидерландская авиакомпания KLM отменила более 40 рейсов, запланированных на 23 и 24 октября, из-за обрушившегося на страну шторма "Остин".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмены затронули рейсы на вылет и прилет в амстердамском аэропорту Схипхол.

    По данным агентства, из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября были отменены 20 рейсов авиакомпании. Еще 22 рейса не состоятся 24 октября.

    При этом в пресс-службе аэропорта Схипхол сообщили агентству ANP, что влияние непогоды на его работу пока остается ограниченным.

    Согласно опубликованному на сайте аэропорта расписанию, 23 октября KLM отменила, в частности, рейсы из Амстердама в Женеву, Лондон и Берген. Отменены также рейсы в нидерландскую столицу из Варшавы, Бирмингема и Лиона.

    Кроме того, десятки рейсов различных авиакомпаний задерживаются на два часа и более.

    Нидерланды Шторм Остин
    Niderlandda güclü fırtınaya görə 40-dan çox aviareys ləğv edilib
    More than 40 flights cancelled in Netherlands due to severe storm
    44 filmi
    44 filmi

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