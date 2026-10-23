В Нидерландах из-за сильного шторма отменили более 40 авиарейсов

Нидерландская авиакомпания KLM отменила более 40 рейсов, запланированных на 23 и 24 октября, из-за обрушившегося на страну шторма "Остин".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмены затронули рейсы на вылет и прилет в амстердамском аэропорту Схипхол.

По данным агентства, из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября были отменены 20 рейсов авиакомпании. Еще 22 рейса не состоятся 24 октября.

При этом в пресс-службе аэропорта Схипхол сообщили агентству ANP, что влияние непогоды на его работу пока остается ограниченным.

Согласно опубликованному на сайте аэропорта расписанию, 23 октября KLM отменила, в частности, рейсы из Амстердама в Женеву, Лондон и Берген. Отменены также рейсы в нидерландскую столицу из Варшавы, Бирмингема и Лиона.

Кроме того, десятки рейсов различных авиакомпаний задерживаются на два часа и более.