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    В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 21:44
    В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

    В Батуми 23 октября состоялась первая совместная встреча министров иностранных дел Грузии и пяти стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом проинформировало Министерство иностранных дел Грузии.

    Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы развития партнерских отношений между Грузией и странами Центральной Азии, укрепления политического диалога и расширения сотрудничества на основе общих интересов.

    Стороны подчеркнули роль Грузии и государств Центральной Азии в укреплении связей между Европой и Азией. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора и полному использованию его потенциала.

    Кроме того, участники рассмотрели возможности углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма.

    Участники встречи отметили важность данного формата для укрепления партнерства между странами и выразили готовность продолжать сотрудничество.

    МИД Грузии Страны Центральной Азии
    Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib
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