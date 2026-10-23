В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

В Батуми 23 октября состоялась первая совместная встреча министров иностранных дел Грузии и пяти стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом проинформировало Министерство иностранных дел Грузии.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы развития партнерских отношений между Грузией и странами Центральной Азии, укрепления политического диалога и расширения сотрудничества на основе общих интересов.

Стороны подчеркнули роль Грузии и государств Центральной Азии в укреплении связей между Европой и Азией. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора и полному использованию его потенциала.

Кроме того, участники рассмотрели возможности углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма.

Участники встречи отметили важность данного формата для укрепления партнерства между странами и выразили готовность продолжать сотрудничество.