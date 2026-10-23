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    Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 21:20
    Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    Gürcüstan və Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsinin - Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan xarici işlər nazirlərinin ilk birgə görüşü oktyabrın 23-də Batumidə keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, görüşdə Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, siyasi dialoqun gücləndirilməsi və ortaq maraqlara əsaslanan əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin roluna diqqət çəkiblər. Müzakirələrdə Orta Dəhlizin inkişafı və onun potensialından tam istifadə edilməsi xüsusi yer tutub.

    Bundan əlavə, iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və turizm sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Görüş iştirakçıları bu formatın ölkələr arasında tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb və əməkdaşlığın davam etdirilməsinə hazır olduqlarını bildiriblər.

    Gürcüstan XİN Mərkəzi Asiya ölkələri
    В Батуми прошла первая встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
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